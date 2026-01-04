Excluyen a niños pobres del Día de Reyes

Niñas y niños que viven en los barrios alejados de la ciudad de Arriaga son excluidos por las autoridades locales, quienes suelen regalar juguetes por Reyes Magos, aunque solo en lugares céntricos.

Padres de familia del barrio San Jorge dijeron que así ha sido todos los años pues se entregan regalos en el parque central, sin embargo, los pequeños que habitan en zonas de mayor pobreza no son tomados en cuenta.

Martín Ramos Ortiz opinó que en sitios como Venustiano Carranza, San Jorge, Pichinga, Los Pocitos y El Barbasco, simplemente este apoyo que sirve para llevar un poco de alegría a los pequeños no ocurre.

Indicaron que, a pesar de que ellos quieran regalar un obsequio a sus hijos, la economía familiar no lo permite.