Exempleada exige reinstalación en el DIF Chalchihuitán

María Díaz García exigió al alcalde de Chalchihuitán, Manuel García Núñez, que la reinstale en el trabajo de auxiliar que tenía en el DIF municipal debido a que fue despedida injustificadamente, ya que la hicieron firmar su renuncia haciéndole creer que se trataba de un permiso para que se atendiera un problema de salud.

En entrevista dijo que fue “engañada” porque no sabe leer ni escribir y firmó un documento cuando pidió un permiso para acudir al hospital a que la atendieran de un problema de salud.

A través de un traductor, porque solo habla tsotsil, María afirmó que trabajó en la campaña política del actual alcalde con el compromiso de que le daría trabajo los tres años del gobierno municipal.

La originaria de la comunidad de Jolitontic, manifestó que el presidente municipal la despidió porque está exigiendo que haya “un cambio, que las cosas se hagan bien y que las mujeres sean atendidas como corresponde, ya que las comunidades hay mucha marginación y pobreza”.

Añadió que Manuel García, del Partido del Trabajo (PT), también ha despedido y “traicionado” a otros empleados que trabajaron en la campaña política del año pasado para ayudarle a que ganara.

“Cuando solicité permiso para ir a que me curaran el presidente dijo que sí y por eso firmé, pero cuando regresé a trabajar me dijo que ya no era bienvenida a mi trabajo porque había firmado la renuncia”, comentó.

Afirmó que quiere “luchar para que Chalchihuitán pueda despertar y que cambien muchas cosas en las comunidades, pero se requiere la participación de organismos de Derechos Humanos.

