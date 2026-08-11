Exhibe Casa Chiapas el trabajo de la Unach en programa

Casa Chiapas se convirtió en sede de la exposición fotográfica testimonial de los programas Chiapas Puede y Con la Unach puede más, mediante la cual la Universidad Autónoma de Chiapas muestra, a través de 20 imágenes, el trabajo que realizan docentes, estudiantes y personal de administración, para contribuir a la alfabetización de personas que no saben leer ni escribir en el estado.

Durante la inauguración, luego del corte de listón, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que la participación de la comunidad universitaria en este programa representa una experiencia distinta y enriquecedora, particularmente para quienes habitualmente desarrollan actividades vinculadas con la investigación y la ciencia.

Misión social

Explicó que la alfabetización constituye una misión social y una expresión de la responsabilidad social institucional, pero también un compromiso personal de quienes participan directamente en esta labor.

Chacón Rojas reconoció el impulso del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a las iniciativas encaminadas a fortalecer la educación, al señalar que desde el estado se han respaldado las políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno Federal, mediante la participación de las instituciones y de distintos sectores de la sociedad.

En este esfuerzo, subrayó, la Unach ha contribuido de manera consistente con toda su comunidad universitaria, desde el diseño del programa hasta su implementación en las comunidades.

El rector señaló que, frente a la meta nacional de alcanzar una cobertura del 55 por ciento en educación superior, Chiapas representa uno de los mayores retos, por lo que consideró indispensable fortalecer desde ahora la educación elemental y básica.

“Esto no solamente es un tema de números; esto tiene un impacto real en la vida de las personas. Tiene que ver con derechos, pues una persona que no sabe leer ni escribir no está en condiciones de ejercer plenamente sus derechos”, afirmó.