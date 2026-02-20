Exhibe Susi Bentzulul su libro en Estados Unidos

La escritora Susi Bentzulul, indígena de la lengua tsotsil, presentó este jueves en el consulado de Orlando Estados Unidos la conferencia sobre lenguas indígenas y su más reciente libro en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

En entrevista, la joven escritora originaria de San Juan Chamula, dio conocer que fue invitada por el Consulado de Orlando, Iván Pliego Moreno y Javier de la Vega, para presentar su obra literaria.

Mencionó que lleva más de una década en la defensa de los derechos de las niñas y de las mujeres indígenas, siguiendo el legado de su madre.

Argumentó que aunque no es la primera vez que viaja a Estados Unidos, esta ocasión es especialmente significativa, pues representa la continuidad de una historia de resistencia de las mujeres indígenas.

“Como mujer originaria de San Juan Chamula, llevo conmigo la memoria, la fuerza y la responsabilidad de seguir abriendo camino para las que vienen”, afirmó.

Por su parte, la Red de Mujeres Indígenas Líderes de Chiapas en un comunicado felicitó a Susi Bentzulul, por su viaje a Estados Unidos.

“Quienes caminamos de cerca con ella conocemos su historia, su esfuerzo y su entrega. Sabemos que su trabajo ha sido constante y profundamente comprometido con las niñas y las mujeres indígenas. Hoy celebramos que su voz llegue a un espacio internacional”.

“Su trayectoria académica nos demuestra que las mujeres indígenas podemos romper barreras, que nuestra condición no nos limita y que con disciplina y resiliencia es posible llegar a estos espacios”, agregó.