Exhiben a artista firmando bandera de México

Después que se viralizara la interpretación de un narcocorrido por parte de Panter Bélico, artista invitado por el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas a las celebraciones patrias, internautas compartieron videos del artista firmando una bandera de México.

Aún cuando la ley del país prohíbe el uso inadecuado, así como la alteración de la bandera nacional, en el video se observa al cantante de regional firmar por arriba del escudo.

El colectivo Digna Conciencia, que se pronunció previo a la presentación de Panter Bélico, volvió a cuestionar si la presentación del cantante es coherente con los discursos que mantiene el partido Morena.

Pronunciamiento

Aclararon que no se trata de cuestionar los gustos personales, sino de que los recursos públicos se gasten “en personas que hacen apología del delito”.

En ese sentido, pese a que se le solicitó al ayuntamiento información sobre el costo de la contratación del artista o algún posicionamiento sobre la interpretación del tema “El dueño del palenque”, no hubo respuesta.

Cabe recalcar que el año pasado la periodista Anabel Hernández señaló que al cantante Panter Bélico le habrían negado la visa estadounidense, al igual que al grupo Los Alegres del Barranco, también intérpretes del corrido sobre Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.