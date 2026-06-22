Exhiben posibles desfalcos de Fabiola Ricci y Díaz Ochoa

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chiapas hizo observaciones definitivas por más de 98 millones de pesos al ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, año de transición donde la ciudad fue testigo de los últimos meses de gobierno de Mariano Díaz Ochoa y los primeros de Fabiola Ricci.

Así lo han expuesto distintas investigaciones locales que han retomado, por un lado, un Pliego de Observaciones emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Informe Individual de Auditoría a la Cuenta Pública Municipal 2024 del ayuntamiento de San Cristóbal, emitido por la ASE.

Este último documento emite observaciones en referencia a materiales de limpieza, medicinas, productos farmacéuticos, vestuarios, uniformes y prendas de seguridad, pero también a elementos claves del gobierno de Fabiola Ricci, como las luces decembrinas, los contenedores de basura y la pista de hielo.

De entre las observaciones hechas al ayuntamiento, resaltan las del Resultado 6, relacionado al Capítulo 2000 de “Materiales y Suministros”, mismo que se refiere a los insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas, la prestación de bienes y servicios públicos, así como al mantenimiento.

Auditores consultados señalaron que este rubro representa un alto riesgo de fraude por lo complicado que resulta, por ejemplo, demostrar que una oficina usó 10 mil bolígrafos.

Comprobación

Pese a esto, señalaron que el gasto debe ser comprobado a través del contrato con proveedores, facturas y fotos del producto, elementos que, según señala el documento analizado, tanto las administraciones de Ricci como de Díaz Ochoa no les otorgaron a la institución fiscalizadora.

Sobre este rubro, la ASE le hizo 13 observaciones al municipio, esto después de auditar 32 millones de un total de poco más de 63 millones, lo que, para los auditores consultados, significa que, de auditar todo el recurso, se podrían encontrar muchas más anomalías en el ejercicio del presupuesto público.

A lo largo del documento, una de las instancias más señaladas es la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, a cargo de la bióloga Jade Cantú, quien entró al puesto desde la presidencia de Mariano Díaz Ochoa. A dicha dirección se le menciona, por ejemplo, en la partida 2961 de Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.

Revisión

Ahí la ASE revisó los meses de mayo, julio, septiembre y diciembre, tres meses de Mariano Díaz Ochoa y uno de Fabiola Ricci, en donde identificaron gastos por concepto de compra de refacciones, servicio de mano de obra, llantas, filtros, aceites y lubricantes a las diferentes unidades del ayuntamiento por importe de un millón 888 mil pesos que no lograron demostrar su aplicación y destino.

De nuevo, en el mes de diciembre de 2024 la Auditoría encontró que la Dirección de Ecología realizó compras por importe de más de 191 mil pesos que no demostraron ser aplicados.

A diferencia de Fernando Jonapá, Jade Cantú sí respondió sobre estos asuntos, argumentando que ninguna dirección administrativa u operativa maneja el recurso público.