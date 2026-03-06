Exhiben regalos de lujo de hijos de Fabiola Ricci

A pocas horas de que se devele la cartelera oficial de la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, una de las celebraciones más importantes de San Cristóbal de Las Casas, medios nacionales exhibieron los lujosos regalos de los hijos de la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel: dos autos marca Audi modelo S5, cada uno con un costo aproximado de un millón y medio de pesos.

En total, los regalos ascenderían a poco más de tres millones, una cantidad que llamó la atención pues en su declaración oficial de 2025, la edil indicó percibir un salario de 112 mil pesos mensuales, por lo que, señalan, habría tenido que ahorrar su sueldo íntegro durante 21 meses.

En la misma declaración, impresa el 16 de julio del año pasado, indicó ser titular al 100 % de tres casas, de las cuáles la última fue adquirida en 2019 y que cuenta con 450 metros cuadrados, es decir, una terreno de aproximadamente 21 por 21 metros. El costo de adquisición fue de casi 400 mil pesos.

Sin postura oficial

Sobre el asunto de los regalos, se hizo una solicitud al departamento de comunicación del ayuntamiento para saber si se contaba con algún posicionamiento oficial, sin embargo, informaron que hasta el momento no se tiene ninguno.

Estos señalamientos se dan pocos días después de que otro medio nacional diera a conocer una llamada “narconómina”, en la que aparece el municipio de San Cristóbal. Tras la revelación de este documento, Fabiola Ricci, en entrevistas radiofónicas, dijo estar abierta a una investigación.

La nota reavivó la denuncia ciudadana sobre el fuerte equipo de seguridad privada que acompaña a la edil en los eventos a los que asiste. Situación sobre la que tampoco ha emitido algún comunicado oficial.

Opacidad

Pese a que en esas misma entrevista dijo que los gastos de la feria pasada fueron expuestos pocos días después de terminado el evento, trabajos de investigación de medios locales señalan que, hasta el momento, no hay un desglose de los gastos, aún cuando se hace la solicitud ante transparencia municipal.

Este año, la Feria de la Primavera y de la Paz se prevé que tenga un presupuesto de 32 millones de pesos, según indica el presupuesto 2026.