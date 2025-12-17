Exhiben talento y tradición en expo venta

El parque San Marcos se convirtió en un espacio de encuentro, tradición y emprendimiento con la realización de la “Expo venta de adultos mayores”, organizada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, un evento que busca impulsar la economía y visibilizar el talento de las personas adultas mayores.

El evento se llevó a cabo de nueve de la mañana a dos de la tarde, y reunió a decenas de expositores que ofrecieron productos artesanales y gastronomía típica.

Desde textiles bordados a mano, manualidades y piezas decorativas, hasta antojitos tradicionales y postres caseros, la expo venta permitió a los adultos mayores mostrar su trabajo, generar ingresos y fortalecer su participación activa en la vida cultural y económica de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), este tipo de actividades tienen como objetivo reconocer el valor social y cultural de los adultos mayores, fomentar su inclusión, promover el autoempleo y crear espacios dignos donde puedan comercializar los productos que elaboran con conocimiento y experiencia acumulados a lo largo de los años.

Además de incentivar la economía local, la expo venta busca preservar saberes tradicionales y fortalecer el tejido social, al acercar a la ciudadanía con las historias y oficios que forman parte de la identidad tuxtleca.

Actividad

Entre las expositoras, María del Carmen Gómez, de 68 años, quien desde hace más de una década elabora dulces típicos y conservas artesanales, destacó que participar en este tipo de eventos representa mucho más que una oportunidad de venta.

“Nos sentimos tomados en cuenta. Aquí no solo vendemos lo que hacemos, también convivimos, platicamos con la gente y demostramos que todavía tenemos mucho qué aportar. Esto nos ayuda a seguir activos y a apoyar a nuestra familia”, expresó.

Los asistentes al parque aprovecharon la jornada para adquirir productos locales y apoyar directamente a los expositores, destacando la calidad y el valor cultural de lo que se ofrecía.