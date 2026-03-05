Exhibirán libros históricos del siglo XVI al XIX

“Memoria Impresa: Siglos de papel y pensamiento”, es título de la colección de libros antiguos del siglo XVI al XIX que será inaugurada este sábado 7 de marzo a las 17:30 horas en el Museo de San Cristóbal (Musac).

La exposición que reúne 20 ejemplares históricos permanecerá abierta al público durante el mes de marzo y hasta la primera semana de abril.

El promotor cultural independiente y coleccionista Edvin Choc Monroy, presentará parte de su acervo personal, conformado por obras procedentes de distintas partes del mundo.

Colección

Entre las piezas más antiguas destaca un libro impreso en 1613, elaborado cuando aún vivían figuras como Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Se trata de un vocabulario entre la lengua toscana previa a la consolidación del italiano y la castellana, anterior al español moderno.

Incluye también la obra “Memorias de la penitenciaría”, de Jesús Martínez Rojas, que documenta la disolución de las cámaras y el asesinato del senador Belisario Domínguez durante el régimen de Victoriano Huerta. Asimismo, se exhibirá una Constitución de Chiapas de 1920, un ejemplar de El Quijote del siglo XIX, textos de geografía del siglo XVIII, así como obras de poesía, filosofía e historia.

Choc Monroy explicó que su colección comenzó hace aproximadamente una década como una biblioteca personal, enriquecida mediante subastas, ventas de garaje y librerías visitadas en distintos lugares. “He invertido tiempo y dinero, pero sobre todo corazón”, expresó el coleccionista, quien decidió compartir parte de su acervo con la comunidad.

Finalmente y en el marco de los próximos 500 años de fundación de la ciudad, el promotor cultural invitó a reflexionar sobre el pasado y el rumbo de San Cristóbal, destacando su tradición lectora y cultural.