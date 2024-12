Exhorta Iglesia a no arriesgarse

Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de Las Casas y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla, hizo un llamado a los fieles de la Iglesia Católica y, en especial, a los antorchistas, quienes corren por carretera en honor a la Virgen de Guadalupe, a no arriesgar su integridad en las carreteras por el contexto de inseguridad que se vive en el estado.

Mensaje

“A las antorchas y los antorchistas no podemos imponerles que no corran, que no realicen su devoción, ellos son libres de ejercitar este servicio de la antorcha, incluso las situaciones de violencia les hace esmerarse en sostenerse en esto”, declaró monseñor Rodrigo Aguilar.

Lo anterior, fue detallado por el administrador de la Arquidiócesis de Tuxtla en el marco del docenario guadalupano, el cual inició de manera oficial el 1º de diciembre y concluirá el día 12, fecha de la celebración máxima a la también llamada virgen del Tepeyac.

Exhorto

Explicó que dicho llamado, no se trata de impedir a los devotos el ejercicio de su fe, sino solamente invitarlos a que participen en el recorrido de alguna antorcha con la mayor precaución y seguridad posible a fin de que no se arriesguen desmedidamente.

Aguilar Martínez precisó que el llamado de la Iglesia a todas las personas en los diferentes lugares de Chiapas es que revisen cuál es el grado de inseguridad que ha habido en las zonas del recorrido que pretenden realizar, y que entonces sean prudentes y que pueden ejercitar su devoción de la antorcha de otra manera.

“Puede ser una peregrinación más breve o en otro lugar, lo importante es lo que les motiva a correr con la antorcha, lo pueden realizar de otra manera menos insegura y más segura. Ciertamente es una invitación a que no renuncien a su devoción, sino a que la modifiquen con criterios de mayor seguridad”, dijo para finalizar.