Exhorta IMSS a no caer en excesos en las fiestas

El reporte del IMSS indica que habrá personal disponible. Cortesía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, invitó a conmemorar en un ambiente saludable el 214 aniversario de la Independencia de México, no excediéndose en el consumo de bebidas alcohólicas, antojitos mexicanos; así como prevenir accidentes, a fin de “no dar el grito en el hospital”.

Servicio 24 horas

La titular del IMSS en Chiapas, maestra María Luisa Rodea Pimentel, informó que los hospitales de segundo nivel y las Unidades de Medicina Familiar con Atención Médica Continua (AMC), mantendrán las 24 horas los servicios de atención de emergencias así como atención medica a los derechohabientes que lo requieran.

Detalló que tradicionalmente en festividades patrias se registra un incremento de pacientes crónico degenerativos con al alguna descompensación, así como lesionados por accidentes y quemaduras, por lo cual dijo es importante tomar medidas preventivas.

Recordó a las y los turistas que aprovecharán el puente largo para visitar el estado, que en caso de requerir atención médica con su número de Seguridad Social, pueden acudir a las clínicas y hospitales del IMSS, ubicadas en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Personal activo

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas, doctor Javier Navarrete García, resaltó que personal médico, de enfermería y trabajo social, se encuentran preparados para atender con calidad y calidez a la población derechohabiente que requieran los servicios.

Señaló que se brindará servicio las 24 horas en las Unidades de Medicina Familiar con atención médica continua (AMC) No. 1 y No.11, en Tapachula, así como en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 y 25, en Tuxtla Gutiérrez; la UMF No. 14, en Pujiltic; UMF No. 17, en San Cristóbal de Las Casas; UMF No. 18, ubicada en Comitán; además de la UMF No. 40 Reforma; UMF No. 43, en Pichucalco y la UMF No.45, en Palenque.