Exhorta PC a ubicar un refugio temporal

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas pidió a la población identificar el refugio temporal más cercano con el que se cuenta, debido a que se mantienen los pronósticos de lluvias intensas para las próximas horas.

La dependencia estatal enfatizó que la interacción de la tormenta tropical “Cristina”, sumado a un canal de baja presión, mantendrán tiempo inestable en algunas zonas de la entidad con actividad eléctrica y rachas de viento de 50 a 70 km/h.

En relación al pronóstico, se detalló que este martes podrían ocurrir lluvias intensas en varias regiones: Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca, con 75 a 150 milímetros.

Próximas horas

Para las próximas horas, las precipitaciones podrían ser fuertes en la parte Norte, Selva y Centro de Chiapas. Y se podrían intensificar el día miércoles en el Soconusco y la Sierra.

Para el jueves 11 de junio, detalló Protección Civil, “viene un posible impacto de Cristina en tierra. Se esperan lluvias torrenciales (hasta 250 mm) en Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca y Sierra”.

Con lo antes señalado, también se detalló que otro sistema podría cruzar al golfo de México y se reorganice como “Arthur”.

La Secretaría de Protección Civil lanzó varias recomendaciones a la población, dentro de las que aparecen: estar al pendiente de los avisos oficiales de las autoridades, no cruzar ríos, arroyos o zonas que puedan inundarse y no transitar por zonas de riesgo.