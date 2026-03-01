Exhorta SSP a prevenir incendios forestales

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a la ciudadanía a prevenir incendios forestales y evitar prácticas como la roza, tumba y quema sin control, ya que generan graves afectaciones al medio ambiente, provocan sequía, contaminación y daños irreversibles en los ecosistemas.

De acuerdo con datos oficiales, el 90 por ciento de los incendios forestales en Chiapas son causados por la intervención humana, por lo que la dependencia enfatiza que una sola chispa puede causar graves afectaciones.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que provocar incendios es un delito que puede derivar en multas y sanciones penales conforme a la ley.

En caso de detectar un incendio, la población debe reportarlo de inmediato al número de emergencias 9-1-1 o realizar una denuncia anónima al 0-8-9. Además, se reitera que la protección de los bosques es una responsabilidad compartida priorizando evitar quemas agrícolas sin control.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso con esta Nueva ERA, garantizando la seguridad del medio ambiente, ya que también es proteger el presente y el futuro de Chiapas.