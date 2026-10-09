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Exhorta Yamil Melgar a protegerse ante lluvias

Octubre 09 del 2026
El alcalde aseguró que las lluvias son una bendición, pero al mismo tiempo una situación de cuidado. Cortesía
El alcalde aseguró que las lluvias son una bendición, pero al mismo tiempo una situación de cuidado. Cortesía

Desde la sede del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, el presidente Yamil Melgar llamó a la población a cuidarse, proteger a sus familias y atender las recomendaciones de Protección Civil (PC) ante las lluvias previstas en el Soconusco, especialmente por el riesgo de deslaves en zonas montañosas, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Precauciones

El alcalde expresó que las lluvias son una bendición para el campo y la vida de la región; sin embargo, requieren precaución y responsabilidad. De acuerdo con la circular de PC del Estado, emitida el 7 de octubre, para el Soconusco se pronostican lluvias intensas de 75.1 a 150 milímetros (mm) los días 8 y 9, y muy fuertes de 50.1 a 75 mm el 10 de octubre, por lo que pidió mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Yamil Melgar exhortó a quienes habitan en la zona alta, cerca de laderas, ríos y arroyos a extremar precauciones y trasladarse a un lugar seguro cuando exista riesgo o lo indiquen las autoridades. Recomendó evitar cruzar corrientes de agua a pie o en vehículo, reducir los traslados por caminos expuestos a deslaves, no resguardarse debajo de árboles durante tormentas y mantener libres de basura las alcantarillas, sin exponerse al realizar estas tareas.

Alertas

Informó que PC Municipal se mantiene atenta a las condiciones meteorológicas y a los reportes ciudadanos. Ante ramas o árboles a punto de caer, postes dañados, anuncios panorámicos inestables, cables caídos o cualquier situación que amenace la seguridad, pidió alejarse del peligro y llamar al 911 para activar la atención correspondiente.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró el llamado a consultar los canales oficiales del Ayuntamiento de Tapachula, PC Municipal y del Estado, seguir sus indicaciones y evitar difundir información sin verificar. Señaló que la participación ciudadana y el reporte oportuno son fundamentales para proteger la vida de las familias tapachultecas: “Prevenir para el Buen Vivir”.

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