Exhorta Yamil Melgar a protegerse ante lluvias

Desde la sede del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, el presidente Yamil Melgar llamó a la población a cuidarse, proteger a sus familias y atender las recomendaciones de Protección Civil (PC) ante las lluvias previstas en el Soconusco, especialmente por el riesgo de deslaves en zonas montañosas, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Precauciones

El alcalde expresó que las lluvias son una bendición para el campo y la vida de la región; sin embargo, requieren precaución y responsabilidad. De acuerdo con la circular de PC del Estado, emitida el 7 de octubre, para el Soconusco se pronostican lluvias intensas de 75.1 a 150 milímetros (mm) los días 8 y 9, y muy fuertes de 50.1 a 75 mm el 10 de octubre, por lo que pidió mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Yamil Melgar exhortó a quienes habitan en la zona alta, cerca de laderas, ríos y arroyos a extremar precauciones y trasladarse a un lugar seguro cuando exista riesgo o lo indiquen las autoridades. Recomendó evitar cruzar corrientes de agua a pie o en vehículo, reducir los traslados por caminos expuestos a deslaves, no resguardarse debajo de árboles durante tormentas y mantener libres de basura las alcantarillas, sin exponerse al realizar estas tareas.

Alertas

Informó que PC Municipal se mantiene atenta a las condiciones meteorológicas y a los reportes ciudadanos. Ante ramas o árboles a punto de caer, postes dañados, anuncios panorámicos inestables, cables caídos o cualquier situación que amenace la seguridad, pidió alejarse del peligro y llamar al 911 para activar la atención correspondiente.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró el llamado a consultar los canales oficiales del Ayuntamiento de Tapachula, PC Municipal y del Estado, seguir sus indicaciones y evitar difundir información sin verificar. Señaló que la participación ciudadana y el reporte oportuno son fundamentales para proteger la vida de las familias tapachultecas: “Prevenir para el Buen Vivir”.