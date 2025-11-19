Exhortan a alcaldes y alcaldesas a sumar esfuerzos

Durante una reunión de trabajo con alcaldesas, alcaldes y directores de Seguridad pública de los 30 municipios con mayor incidencia delictiva, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, convocó a las y los presidentes a que tomen la estafeta de la paz que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y contribuyan a que Chiapas cierre este año en la mejor posición en materia de seguridad.

“Llegar a esa anhelada posición de ser el estado más seguro del país, no solamente depende de la voluntad del gobernador o de toda la Mesa de Paz, solo se logrará si ustedes nos ayudan desde su trinchera a mejorar las cosas. Les pido que se involucren; su tarea política también pasa por la seguridad, su evaluación ciudadana también será por garantizar la paz de sus habitantes”, expresó el fiscal.

En este encuentro, al que asistió el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, Llaven Abarca pidió a las autoridades municipales sumarse con total compromiso a las acciones de prevención del delito, sobre todo de violencia de género, familiar y feminicida.

Al respecto, el comandante Alejandro Vargas mencionó que se mantendrá presencia en zonas de especial atención, así como monitoreo constante en los 124 municipios al tiempo de asegurar que las Fuerzas Armadas son aliadas de las autoridades locales.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhortó a los ayuntamientos a fortalecer sus corporaciones, impulsar la proximidad social y continuar colaborando en las acciones operativas, particularmente en el combate a las cantinas clandestinas, compartiendo cualquier información para que equipos especializados de inteligencia realicen las operaciones necesarias.

Primer lugar en reducción de delitos

Por separado, Llaven Abarca destacó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2025, Chiapas se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en disminución de incidencia delictiva general, con una puntuación de 160.5, solo por debajo de Tlaxcala con 150.3; una cifra muy por debajo de la media nacional que es de mil 280 delitos por cada 100 mil habitantes.

Respecto a la incidencia de alto impacto, Llaven Abarca señaló que Chiapas está en segundo lugar con 20.9, por debajo de Yucatán que tiene 16.2; ambos muy separados de la media nacional que es de 193.7.

Además, Chiapas ocupa el primer lugar en el mes de octubre en incidencia delictiva general, siendo el sexto mes consecutivo en esta posición, con 13.1 delitos por cada 100 mil habitantes. Mientras que, en delitos de alto impacto, Chiapas se encuentra en segundo lugar con 1.9, mientras que Yucatán tiene 1.8, con una media nacional de 19.1.

Detenido por fraude

Tras resaltar la colaboración que existe entre entidades del país, a través de las Fiscalías Generales de los estados, Jorge Llaven informó la detención de Samuel “N” en la Ciudad de México (CDMX), como presunto responsable del delito de fraude, además de cuatro carpetas de investigación más que se están integrando con otras víctimas por el mismo delito.

El monto es de 18 millones de pesos, teniendo como modus operandi el hacerse pasar como empresario constructor, quien engañaba a sus víctimas solicitándoles cantidades de dinero en efectivo para la construcción de obras públicas, las cuales eran apócrifas y no regresaba el recurso.