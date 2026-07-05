Exhortan a cerrar brecha digital

La diputada local, María Mandiola Totoricagüena, dio a conocer que presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a los 124 ayuntamientos de Chiapas a respaldar y acompañar las acciones de modernización y fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones impulsadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La legisladora subrayó que fortalecer las telecomunicaciones es fundamental para ampliar los cauces de la prosperidad compartida, especialmente en los municipios y regiones que aún presentan brechas por cerrar y que requieren mayor respaldo para conectarse con las oportunidades.

“Es precisamente a través de las telecomunicaciones que podemos lograr esa cercanía, que mejoramos la comunicación para trabajar más en equipo, que logramos reducir las distancias para seguir reduciendo las desigualdades”, afirmó.

Mejores servicios

Mandiola destacó que una infraestructura robusta en telecomunicaciones permite llegar con más y mejores servicios a las comunidades más apartadas, y refuerza sectores clave como la educación, la salud mediante la telemedicina, el acceso a la banca y servicios financieros, la seguridad y el bienestar social.

La iniciativa presentada por la diputada se inscribe en la estrategia integral impulsada por la CRT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en el marco de los esfuerzos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum para que la tecnología, las telecomunicaciones y la digitalización contribuyan a construir un México más justo, menos desigual y más próspero.

La legisladora recordó que a nivel nacional se busca conectar a 13 millones de personas que hoy no tienen acceso a las telecomunicaciones, una tarea que requiere la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. “Este es un reto que nos convoca a realizar, todas y todos, lo que nos corresponde, para alentar las condiciones de desarrollo que el país merece”, señaló.

Uno de los ejes del punto de acuerdo es promover, mediante esfuerzos compartidos entre los distintos niveles de gobierno, el retiro, ordenamiento y limpieza de cableado en desuso, lo que permitirá que diversas regiones, municipios y comunidades vean renovada, fortalecida y modernizada su infraestructura y servicios.

Rutas de trabajo

Mandiola detalló que para el aterrizaje de estos mecanismos se contemplan rutas de trabajo concretas, como la generación de convenios de colaboración, reportes ciudadanos, soluciones tecnológicas, mesas de trabajo, el desarrollo de análisis con base en reportes ciudadanos, la definición de zonas específicas y el levantamiento de informes posteriores a las acciones realizadas.

Asimismo, enfatizó la importancia de continuar sumando esfuerzos con la iniciativa privada, sectores y organizaciones empresariales, cámaras industriales y otros actores de la vida económica, para que estas medidas contribuyan a ampliar y mejorar las condiciones para una prosperidad compartida y duradera.