Exhortan a disfrutar con responsabilidad el partido

Ante el encuentro que disputará la Selección Nacional de México frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en cumplimiento a la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de construir un Chiapas más seguro mediante la prevención y corresponsabilidad ciudadana, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) exhorta a las y los chiapanecos a disfrutar este domingo de la fiesta deportiva con responsabilidad y privilegiando el cuidado de la vida.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señaló que el futbol representa una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar y social, por lo que invitó a celebrar con orden, respeto y prudencia para evitar accidentes o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Mensaje

“Queremos que las familias disfruten este gran encuentro deportivo y regresen con bien a casa. Si van a reunirse para apoyar a México, háganlo con responsabilidad. Si consumen bebidas alcohólicas, designen a un conductor; respeten los límites de velocidad, utilicen el cinturón de seguridad y eviten el uso del teléfono celular mientras conducen. La mejor victoria es regresar seguros con nuestras familias”, expresó.

La SSP recuerda a la población que el número de emergencias 9-1-1 permanece disponible las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad, por lo que exhorta a utilizarlo de manera responsable y únicamente en casos de emergencia.

Seguridad

Asimismo, informó que las corporaciones estatales reforzarán los recorridos preventivos y presencia operativa en puntos estratégicos del estado para brindar seguridad antes, durante y después del encuentro, privilegiando la proximidad social y atención a la ciudadanía.

Con estas acciones, esta Nueva ERA encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP reitera su compromiso de seguir construyendo un Chiapas en paz, donde la prevención, participación ciudadana y Seguridad con Rostro Humano sean la mejor estrategia para proteger a las familias.