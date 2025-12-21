Exhortan a evitar eventos masivos por sarampión

Ante el incremento acelerado de casos de sarampión en México y en Chiapas, la Secretaría de Salud del Estado emitió un exhorto urgente a los 124 ayuntamientos para restringir y, de ser necesario, cancelar eventos masivos durante la temporada invernal 2025–2026.

La medida incluye posadas, ferias, desfiles alegóricos, partidos deportivos y otras actividades que puedan favorecer la aglomeración de personas.

El llamado se sustenta en el Aviso Epidemiológico emitido por la Dirección General de Epidemiología, que confirmó cinco mil 781 casos de sarampión en el país en las últimas 24 horas, con mayor concentración en Chihuahua y Jalisco.

En Chiapas, el panorama también mantiene encendidas las alertas: 45 casos confirmados durante el mismo periodo.

Los municipios con transmisión activa son: Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán.

Medidas

En un oficio dirigido a los gobiernos municipales, la Secretaría de Salud explicó que estas acciones se apegan al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y la Ley General de Salud, que facultan la implementación de medidas extraordinarias de vigilancia, control de brotes, vacunación y aislamiento ante riesgos para la salud pública.

La recomendación de suspender eventos estará vigente del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, periodo donde se intensifica la circulación de virus respiratorios.

Según la autoridad sanitaria, reducir las concentraciones masivas permitirá disminuir la velocidad de transmisión y proteger en especial a la población infantil, considerada la más vulnerable ante esta enfermedad viral.

El sarampión, recuerdan especialistas, es altamente contagioso y puede causar complicaciones graves, secuelas permanentes e incluso la muerte.

Por ello, el Plan de Respuesta Rápida para el Control de Brotes enfatiza la importancia de la vacunación como principal medida de protección.

Por último, la Secretaría de Salud estatal llamó a los ayuntamientos a priorizar el derecho a la salud, aplicar las medidas preventivas y reforzar la vigilancia comunitaria, a fin de contener la propagación del virus durante los próximos meses.