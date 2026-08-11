Exhortan a mujeres a realizarse estudios preventivos

El doctor Carlos Luis Palacios Jiménez hizo un llamado a todas las mujeres de Tonalá y de México para que acudan a realizarse los estudios médicos necesarios, con el fin de detectar oportunamente el cáncer cervicouterino.

Señaló que esta enfermedad continúa causando graves daños a muchas mujeres y que, cuando no es atendida a tiempo, puede provocar la muerte.

Indicó que miles de mujeres han fallecido en el país y en diferentes partes del mundo a consecuencia de este padecimiento.

Detección temprana

Palacios Jiménez destacó que la detección temprana es fundamental para salvar vidas, ya que, mediante los análisis y revisiones médicas correspondientes es posible identificar la enfermedad en sus primeras etapas y brindar el tratamiento adecuado.

Asimismo, explicó que el cáncer cervicouterino se encuentra entre las principales causas de fallecimiento por cáncer en las mujeres a nivel mundial, por lo que insistió en la importancia de no descuidar la salud.

Aseguró que el cáncer puede ser tratado y, en muchos casos, curado cuando se detecta y atiende de manera oportuna, por lo que insistió a todas las mujeres a no esperar a presentar síntomas y acudir periódicamente a los servicios de salud.