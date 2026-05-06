Exhortan a no pasear a perros en asfalto caliente

En el contexto del calor de temporada, el médico zootecnista Eduardo Sánchez llamó a la población a no pasear a perros en asfalto caliente y tampoco exponerlos a techos con impermeabilización, pues podrían provocarse quemaduras en las extremidades.

Detalló que los perros se queman las almohadillas de las patas con el pavimento caliente, se trata de una lesión dolorosa y grave que ocurre frecuentemente cuando el suelo supera los 50-60 °C.

Estás temperaturas de alcanzan con facilidad en calles asfaltadas o en azoteas con impermeabilización.

Lesiones

Las lesiones en las patas pueden observarse cuando los animales se lamen, lloran, tienen ampollas. Recomendó una regla sencilla, dijo es fácil: es la ley de los cinco segundos.

Se trata de que las personas coloquen sus manos durante cinco segundos donde caminarán los perros; si se queman las manos, también les pasará a los perros.