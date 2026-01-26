Exhortan a prevenir el robo de identidad

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Dirección de la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, exhorta a la ciudadanía a proteger y resguardar de manera responsable sus identificaciones oficiales y documentos personales, así como a evitar proporcionarlos a personas desconocidas, ya que su uso indebido puede facilitar la comisión de diversos delitos que ponen en riesgo la seguridad y el patrimonio de las y los ciudadanos.

Compartir documentos oficiales como identificaciones personales puede derivar en el robo de identidad, fraudes en redes sociales, la solicitud de préstamos o créditos sin autorización, la realización de trámites de distinta índole e incluso la apertura de cuentas bancarias a nombre de las víctimas, generando afectaciones legales y económicas de consideración.

Por ello, se pide a la población a extremar precauciones, mantener bajo resguardo sus documentos, evitar el envío de fotografías o copias de identificaciones a través de medios digitales no seguros y verificar siempre la identidad y la legitimidad de quienes solicitan información personal.