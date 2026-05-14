Exhortan a que las propinas no sean obligatorias

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que realice acciones de vigilancia y supervisión, con la finalidad de garantizar el carácter voluntario de las propinas en los establecimientos y no se vea reflejado en los tickets de pago del consumidor.

La diputada María Roselia Jiménez dijo que estas acciones son para garantizar el carácter voluntario de las propinas en los establecimientos de servicios, y que estos conceptos no se reflejen de manera obligatoria.

Gratificación voluntaria

Subrayó que la propina es una gratificación voluntaria del consumidor directamente al trabajador —meseros, baristas, repartidores, personal de gasolineras, hoteles y centros de entretenimiento— y que no debe ser impuesta.

Recordó que el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe a los proveedores aplicar prácticas comerciales coercitivas o cláusulas abusivas.

“La propina es un agradecimiento, una pequeña ayuda para el que menos tiene. No debe incluirse obligatoriamente en la cuenta o ticket de pago”, enfatizó Jiménez Pérez.

Pueblos mágicos

La diputada señaló que en Chiapas, particularmente en los Pueblos Mágicos y en muchos restaurantes, se observa la inclusión forzosa de propinas de entre el 10 y el 15 por ciento ya agregadas en las cuentas, e incluso en ocasiones se pregunta al cliente si desea añadir un porcentaje adicional.

Advirtió que esa práctica no garantiza que el beneficio llegue realmente a los trabajadores, quienes en su mayoría carecen de contratos base, prestaciones o beneficios laborales de ley.

“Realizar un cargo extra sin autorización es una práctica comercial abusiva”, puntualizó, al tiempo que agradeció a los proveedores que respetan la normativa, aunque reconoció que “lamentablemente son muy pocos”.

El exhorto aprobado por el pleno legislativo pide a la Profeco que lleve a cabo el cumplimiento estricto del artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se garantice que la propina sea voluntaria y que se deje de incluir en la cuenta o ticket de pago en todo el estado.

Malas prácticas

Asimismo, se recordó que las empresas que incurran en estas prácticas, pueden hacerse acreedoras a sanciones conforme a la ley.

La diputada recordó que Chiapas es un atractivo turístico mundial por su belleza territorial, cultural, histórica y gastronómica, y que es necesario que los beneficios económicos se distribuyan de manera justa, “mirando siempre la dignidad y el esfuerzo de cada trabajador”.