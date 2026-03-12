Exhortan a reforzar acciones contra incendios

En sesión celebrada este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la diputada Flor de María Guirao Aguilar presentó un exhorto dirigido a los municipios de Chiapas, particularmente a aquellos con mayor riesgo de incendios forestales, para que refuercen las acciones de prevención y mitigación en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Estado.

La propuesta, turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y dictamen, busca sumar esfuerzos en el marco de la estrategia estatal denominada “Por un Chiapas sin Incendios”, ante la proximidad de la temporada crítica de incendios forestales que cada año afecta vastas zonas del territorio chiapaneco.

Lectura del documento

Durante la lectura del documento, las legisladoras subrayaron la importancia de que los gobiernos municipales asuman un papel activo en la prevención, ya que son el primer nivel de respuesta ante este tipo de siniestros.

El exhorto fue recibido por la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, quien instruyó turnarlo a la comisión correspondiente para su análisis.

“Con fundamento en lo que establece el artículo 48 fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como los artículos 7, fracción 15, 170, 171 y 172 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, me permito remitir a esta Mesa Directiva la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los ayuntamientos del estado de Chiapas, en especial a los municipios con mayor riesgo de incendios forestales, a fortalecer las acciones de prevención y mitigación en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Estado, en el marco de la estrategia estatal por un Chiapas sin incendios”, leyó la diputada secretaria Silvia Argüello García.

Temporada crítica

La temporada de incendios forestales en Chiapas suele intensificarse entre los meses de marzo y mayo, cuando las altas temperaturas y las prácticas agrícolas de roza, tumba y quema incrementan el riesgo de siniestros que afectan ecosistemas, biodiversidad y comunidades rurales.

Con este exhorto, el Congreso local busca que los municipios se sumen de manera coordinada a dichas acciones, garantizando recursos, brigadas comunitarias y campañas de concientización entre la población para reducir el número de incendios y mitigar sus efectos ambientales y sociales.