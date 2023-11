La delegación en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hizo el exhorto a los trabajadores a verificar el estado o solicitar —en caso de ser necesario— el seguro de daños.

Con este seguro pueden repararse las afectaciones de tal vivienda en caso de pérdida parcial o liquidando la deuda ante el Infonavit, si se tratase de pérdida total. Este apoyo se puede solicitar las veces que sean necesarias en cualquier momento del Crédito Infonavit.

En esta información se expone que “si compraste una vivienda con tu Crédito Infonavit y sufrió daños provocados por algún fenómeno natural o algún accidente como la caída de un árbol, debes saber que el Infonavit te apoya a través del ‘Seguro de Daños’ que incluye tu financiamiento”.

Rubros a cumplir

Para este proceso solo tienes que presentar el aviso de daños en un plazo no mayor a dos años, así como cumplir con los siguientes requisitos: tener un crédito hipotecario activo, es decir, que no lo hayas terminado de pagar; que tu crédito esté vigente y que no tengas pagos pendientes o atrasados; en caso de que tu crédito no esté vigente, debes ponerte al día en tus pagos o, si las características de tu crédito lo permiten, deberás firmar un convenio de pago para regularizarte”.

Si se cumple con estos requisitos, el interesado debe acudir a la oficina del Infonavit más cercana al domicilio de la vivienda que compró con el crédito. Este seguro protege de fenómenos naturales como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, ciclones, tornados, granizo o nieve, vientos tempestuosos, deslaves y desplazamientos de terreno súbitos e imprevistos.

Asimismo, accidentes como incendios, caída de árboles o de objetos desde aviones y explosiones, entre otros tipos de imprevistos, incluidos en la póliza del Seguro de Daños.

La delegación aconsejó a los interesados a unirse a la comunidad de Socio Infonavit y disfrutar descuentos y beneficios exclusivos. Para ello, solo se necesita el Número de Seguridad Social (NSS) y la contraseña de “Mi Cuenta Infonavit”. Ya se puede descargar la aplicación o registrarse hoy en: app.socioinfonavit.com.