Exhortan al INAH a eliminar cobros en zonas arqueológicas

Este miércoles el Congreso del Estado de Chiapas aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a exentar del pago de derechos de acceso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas de la entidad a diversos sectores de la población, entre los que destacan personas mayores de 60 años, menores de 13 años, pueblos indígenas colindantes, así como docentes, estudiantes e investigadores.

La propuesta fue presentada por la diputada María Roselia Pérez Jiménez, integrante de la Sexagésima Novena Legislatura, quien destacó la importancia de garantizar el derecho a la cultura y la identidad histórica sin que factores económicos representen una barrera para los sectores más vulnerables.

Lectura

“Por este medio y con fundamento en los artículos 170 y 172 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular el punto de acuerdo”, citó la presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza, durante la lectura del documento.

De acuerdo con el exhorto aprobado por la Comisión Permanente, se solicita al INAH, en el ámbito de su competencia, que se exima del pago de cuotas de acceso a las zonas arqueológicas y recintos museísticos bajo su resguardo en Chiapas a los siguientes grupos: Personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados y pensionados, personas con discapacidad, docentes y estudiantes en activo, pasantes o dedicados a la investigación y a personas pertenecientes a comunidades indígenas ubicadas en municipios colindantes a sitios y zonas arqueológicas.

Palenque

La iniciativa hace énfasis especial en la zona arqueológica de Palenque, uno de los principales atractivos culturales y turísticos del país, cuya administración es propiedad de la Federación a través del INAH.

El exhorto representa un llamado respetuoso del Poder Legislativo estatal hacia la instancia federal, con el objetivo de que se revisen las políticas de acceso a las zonas arqueológicas en la entidad, promoviendo la inclusión y el reconocimiento de los derechos culturales de la población chiapaneca.