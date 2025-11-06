Exige aplicación de la ley contra contaminadores

En un llamado urgente a la acción, el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, de Morena, destacó la imperiosa necesidad de aplicar la Ley de Manejo de Residuos Sólidos en Chiapas, la cual, afirmó, existe pero no se ejecuta, permitiendo que quienes contaminan actúen con impunidad.

El legislador puso el foco en la crítica situación de la capital chiapaneca. “En el caso de Tuxtla Gutiérrez, es un volumen de más de 600 toneladas diarias”, señaló, para luego revelar la alarmante composición de esta basura: “más del 80 % de los residuos sólidos son plásticos desechables, lamentablemente”.

Camacho Velasco explicó la diferencia fundamental entre los residuos orgánicos y los plásticos. Mientras la materia orgánica se composta, se degrada y se reintegra a la tierra, “lo que no sé degrada es precisamente el plástico y eso es de lo que estamos inundados”.

Recalcó que este no es un problema menor, sino una constante en los hogares: “cerca del 80 % de los residuos de los domicilios son algún tipo de plástico de tipo desechable que no se está reciclando”.

El diputado identificó este fenómeno como un “problema global” y apuntó directamente a la responsabilidad de las grandes corporaciones”.

“Hay mucha materia compostable, fibras que no tienen ese daño ambiental”, afirmó, pero acusó a estas empresas de no estar dispuestas a hacer la transición por los costos que representa.

Ante la pregunta de qué espera que suceda con la ley, la respuesta del diputado fue: “Que se aplique, que hoy en Chiapas no se aplica”.