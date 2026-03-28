Exige ASF resarcir 34 mdp en educación

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto, informó que existen observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la anterior titular de educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, derivados de pagos indebidos que ascienden a 35 millones de pesos (mdp) y que deberán ser resarcidos a la Federación.

Romero Basurto detalló que las irregularidades consistieron en desorden administrativo durante la administración anterior, donde se realizaron pagos a personas que ya habían fallecido, así como a trabajadores jubilados a quienes no se les respetó su salario.

“Por años se tuvo mucho desorden administrativo y fue lo que la Federación nos hizo las observaciones”, señaló.

Sanciones

La funcionaria estatal explicó que al tratarse de recursos de origen federal, la ASF tiene la facultad de sancionar de manera directa y ya inició el procedimiento resarcitorio, lo que podría derivar en embargos contra los funcionarios que encabezaron la dependencia en ese momento.

Romero Basurto agregó que la actual administración encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez, coadyuva en el tema de la cuenta pública ante la Federación, aunque reconoció que en la actualidad existen limitantes legales para que el estado pueda sancionar directamente.

No obstante, luego de que Aureliano Hernández Palacios asumió el cargo en la titularidad de la ASF, Romero Basurto adelantó que existe la posibilidad de firmar convenios con los estados, situación que permitiría a Chiapas asumir facultades sancionadoras en estos casos.