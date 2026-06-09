Exige Coparmex frenar bloqueos del magisterio

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas manifestó su rechazo al bloqueo de las instalaciones de Pemex por parte del magisterio, al considerar que estos actos comprometen el abasto de combustibles, alteran la movilidad, afectan la actividad económica y vulneran derechos de terceros.

El organismo empresarial advirtió que la afectación a infraestructura vinculada con el suministro de combustibles produce consecuencias directas para el comercio, el transporte, los servicios y la población en general.

Reiteraron que el derecho a la manifestación tiene límites claros cuando se traduce en actos que afecten derechos de terceros, perturben el orden público, comprometan instalaciones estratégicas, obstaculicen servicios esenciales o invadan y lesionen propiedad privada.

La confederación precisó que la manifestación pública es un derecho, pero no constituye una habilitación para interrumpir bienes o servicios esenciales ni para trasladar el costo del conflicto a la ciudadanía y a los sectores productivos.

Lamentaron que se utilicen infraestructuras esenciales o bienes de particulares como mecanismo de presión, pues esto propicia la afectación económica y social en perjuicio de quienes no forman parte del conflicto.

Piden restablecer el orden

Ante esto, Coparmex Chiapas exigió a las autoridades actuar de manera inmediata para salvaguardar las instalaciones, garantizar el libre funcionamiento de los servicios vinculados al suministro de combustibles, proteger la propiedad privada y restablecer las condiciones de seguridad, movilidad y certidumbre económica en la entidad.

Asimismo, la confederación hizo un llamado a los grupos inconformes para que conduzcan sus demandas por las vías institucionales y democráticas, sin recurrir a acciones que pongan en riesgo sectores esenciales ni afecten a la población chiapaneca.