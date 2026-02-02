Exige Cruz Roja carpetas de investigación “vivas”

Ante la crisis de desapariciones que afecta a México –con más de 130 mil casos registrados hasta enero de este año–, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) presentó la campaña “Carpetas Vivas”, que exige que las carpetas de investigación se conviertan en el eje activo y central en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en casos de desaparición forzada.

La iniciativa, dada a conocer por la delegación del CIRC en Chiapas, se enmarca en la Reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que obliga a que cada ficha de búsqueda cuente con una carpeta de investigación abierta de inmediato. Sin embargo, el organismo internacional advierte que estos expedientes no deben quedar en un mero requisito administrativo, sino que deben ser instrumentos dinámicos, actualizados y efectivos.

Criterios fundamentales

“Cuando una persona desaparece, sus familias inician un camino desgarrador de incertidumbre”, señaló la institución. “Las acciones diligentes de las autoridades en las Carpetas de Investigación, combinadas con la información vital que aportan los familiares, son la base para reconstruir la historia y trazar una ruta concreta hacia la localización”.

La campaña establece tres criterios fundamentales para que una carpeta sea considerada “viva”: Apertura inmediata y sistemática tras la denuncia, centralización de toda la información disponible: testimonios, datos forenses, contextos y evidencias, comunicación constante y transparente con las familias, actuando como el eje que coordine y dé seguimiento a todas las líneas de búsqueda e investigación penal.

El llamado del CIRC está dirigido a autoridades, sociedad civil y medios de comunicación, para que comprendan y exijan que cada carpeta de investigación sea un documento en permanente actualización, que refleje el esfuerzo continuo por encontrar a las personas desaparecidas y acceder a la justicia.