Exige ejido atender vacío de autoridad agraria

Habitantes del ejido Salvador Urbina del municipio de Cacahoatán solicitaron la intervención de la Procuraduría Agraria ante la falta de una autoridad ejidal constituida de manera legal, situación que, advirtieron, podría generar conflictos sociales, administrativos y agrarios si no se atiende de manera oportuna.

El líder social César Osvaldo Arreola Barrera informó que hace aproximadamente un mes renunció la mesa directiva del comisariado ejidal debido a conflictos internos, dejando sin representación formal al núcleo agrario.

Explicó que los ejidatarios solicitaron de manera oficial la intervención de la Procuraduría Agraria, con sede en Tapachula, para que un facilitador agrario acuda a la comunidad y organice el proceso de elección de una nueva mesa directiva; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

Preocupación

“Existe preocupación entre los pobladores, ya que presuntamente integrantes de la directiva que renunció continúan utilizando sellos y firmando documentos relacionados con el ejido, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de los trámites”, abundó.

Indicó que el comisariado ejidal es la principal autoridad dentro del núcleo agrario, por lo que su ausencia dificulta la gestión de asuntos legales, administrativos y proyectos de desarrollo en beneficio de los ejidatarios.

Ante este escenario, consideró indispensable que la Procuraduría Agraria intervenga para restablecer el orden institucional y evitar que el conflicto escale al Tribunal Agrario o derive en confrontaciones entre los pobladores.

Reuniones

Asimismo, reconoció que el presidente municipal ha sostenido reuniones con representantes de la comunidad; no obstante, enfatizó que el procedimiento para la renovación de la autoridad ejidal corresponde a la instancia agraria federal.