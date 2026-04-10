Exige el PAN respeto a la normativa electoral

Debido a que faltan varios meses para que de manera formal inicien las actividades electorales, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a personajes que están dentro de la política a que respeten los tiempos y eviten realizar acciones para hacerse promoción personalizada.

La presidenta del PAN en la entidad, Katy Caravantes, enfatizó que la aplicación de la ley es para todos y consideró que se ha generado una molestia ciudadana por quienes se andan promocionando.

Dijo que la población se ha cansado de que se repitan conductas similares al pasado por parte personajes que están en la política actual.

De hecho, esta situación llevó al PAN en Chiapas a emprender una serie de denuncias en contra de quienes consideraron que están haciendo promoción personalizada, por lo que reconocieron las medidas cautelares que emitió recientemente el órgano local.

Postura

Katy Caravantes criticó a personajes que no respetan los tiempos electorales; mencionó que es un indicio de que esas personas no tendrían calidad moral si es que tiene alguna aspiración política.

El partido también impulsó una queja ante el órgano local y el pasado 26 de marzo les indicaron que se notificaría a los tres niveles de gobierno para evitar actos proselitistas de los servidores públicos.

Con eso, se detalló, el PAN fue informado que se enviaron alrededor de 205 oficios en todos los municipios y otras instancias de gobierno.

La idea es que los políticos respeten la normatividad, la cual es muy clara en las fechas para llevar a cabo actos de campañas electorales.