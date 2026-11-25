Después de que el pasado lunes 23 de noviembre se realizara una audiencia de vinculación en dónde los dos presuntos responsables del asesinato del joven político Diego Urbina fueron vinculados a proceso, la familia de la víctima exigió transparencia en el proceso.

A través de un comunicado, familiares de Diego Urbina agradecieron las atenciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de todas las autoridades que han intervenido para esclarecer los hechos. “Reconocemos el trabajo que han hecho hasta el momento”, dijeron.

Sin embargo, también reiteraron su exigencia de justicia, recordando que testigos han mencionado que el crimen se llevó a cabo de manera “muy dolosa”, por lo que solicitaron un proceso sin impunidad.

Piden justicia

“No pedimos venganza, pedimos justicia”, mencionan. “Pedimos que se haga lo que la ley marca. Diego no merece ser olvidado, y su familia no merece vivir con este dolor sin respuestas”.

También agradecieron a las personas, amigos, vecinos y familiares que los han acompañado. “Su apoyo nos ha sostenido en estos días tan difíciles”, reiteraron.

Cabe recalcar que los hechos se registraron en la colonia Del Valle, en San Cristóbal. Según el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, se habría desatado una riña entre dos individuos que previamente consumieron bebidas alcohólicas.

Ambos implicados habrían embestido, en dos ocasiones y de manera dolosa, a Diego Urbina, de 38 años, quien falleció a causa de una hemorragia aguda secundaria a traumatismo abdominal cerrado.