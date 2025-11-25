Exige magisterio diálogo con Sheinbaum

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Sección 7 de Chiapas, exigieron este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum la reanudación inmediata del diálogo directo, la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa, así como la atención a demandas locales de más de una decena de secciones sindicales.

Durante una conferencia de prensa conjunta, los líderes magisteriales denunciaron una “política de cerrazón” y “continuidad neoliberal” por parte del Gobierno Federal, a pesar del discurso oficial de apertura al diálogo.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, enumeró las demandas centrales del movimiento.

Inconformidades

“Nuestras dos demandas centrales son la abrogación de la reforma de la Ley del Issste y la abrogación de la reforma educativa”, señaló.

Y expresó que la primera es una deuda pendiente desde 1979 que afecta la tabulación salarial y las pensiones, mientras que la reforma educativa de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto, “perjudica directamente a las maestras y los maestros del país”.

Además, exigió la reinstalación de 112 compañeros cesados en Jalisco y la reanudación de las mesas tripartitas (gobierno-sindicato-empleadores) para varias secciones del país, cuyas problemáticas locales permanecen sin resolverse.

Plan de acción

Pedro Hernández Morales, de la Sección 9 de la Ciudad de México, detalló el plan de acción acordado en la Asamblea Nacional Representativa. Anunció un “brigadeo intenso” a nivel nacional durante enero para informar a las bases, que culminará con un paro nacional de 72 horas, cuya fecha exacta se definirá en la próxima asamblea del 31 de enero en Mérida, Yucatán.

Los representantes de la CNTE coincidieron en que mantendrán su estrategia de manifestarse pacíficamente en todos los eventos donde se encuentre la presidenta Sheinbaum hasta que acceda a un diálogo directo y se atiendan sus demandas.