Después de “un proceso de análisis y discusión”, la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió que se realice “una reforma constitucional de fondo, que restituya los derechos laborales de los trabajadores y no solo modificaciones a las leyes secundarias para justificar soluciones temporales”.

Compromiso

Afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “anunció en sus 100 compromisos por el país” que eliminaría la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), para buscar nuevos esquemas de contratación, ingreso y promoción, pero no una reforma constitucional que transforme de fondo la educación en todos sus componentes”.

Agregó que “la reforma educativa Peña-AMLO de 2019, ha provocado graves afectaciones a los derechos laborales, económicos y sindicales de los trabajadores, principalmente, por la permanencia del régimen de excepción laboral en el artículo tercero constitucional” que reglamentó la ley secundaria: “el Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros (Sicamm) y su brazo ejecutor, la Usicamm para llevar a cabo el ingreso, promoción y reconocimiento”.

En un comunicado señaló que “dicha ley, relega al sindicato como un ente observador impidiendo la defensa de las garantías y derechos laborales de los trabajadores, lo que ha llevado a las autoridades educativas actuar de manera unilateral incurriendo en severas violaciones a los derechos”.

Sostuvo que lo anterior “afecta a los niveles educativos que presentan diversas problemáticas en el ámbito laboral, administrativo, económico, jurídico, pedagógico, incluso en algunos con el riesgo de desaparecer (Educación Especial, Educación Física, Centro de Educación Básica para Adultos y Misiones Culturales)”.

Afectaciones

Manifestó que “el ingreso al servicio educativo, niega toda posibilidad a los egresados de las normales y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de adquirir una plaza base automática, lo que ha dado lugar a discriminación y corrupción en la asignación de plazas. La rectoría de la educación y el uso faccioso del principio constitucional del interés superior de las niñas, niños y adolescentes ha significado la imposición vertical de leyes, normas y lineamientos sin tomar en cuenta los derechos, conquistas, intereses y necesidades de los trabajadores”.

La Sección VII, que dirige Isael González Vázquez, reiteró la exigencia de la “abrogación total de la nueva mal llamada reforma educativa, sus leyes secundarias, Sicamm y Usicamm, decretada por el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, que mantiene en un régimen de excepción laboral a los trabajadores”.

Convocatoria

Por ello, convocó a los trabajadores de la educación a “una jornada de movilización nacional unitaria, por la exigencia de la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO en el marco del periodo ordinario de sesiones legislativas febrero-abril de 2025”.

Aclaró que, “nuestro movimiento no impulsa una aparente co-legislacion, toda vez que las modificaciones a la ley secundaria no abrogarán la mal Ilamada reforma educativa impuesta por la autodenominada Cuarta Transformación. De no eliminarse el régimen de excepción laboral del artículo tercero constitucional para retomar al artículo 123 Apartado B, continuarán las afectaciones a los trabajadores y al sistema educativo nacional”.