Exigen a Inifech reiniciar obra en escuela

Un grupo de padres de familia de la escuela Secundaria del Estado 1.º de Marzo, en Chiapa de Corzo, realizó una manifestación pacífica ante la suspensión en la construcción de un laboratorio escolar en beneficio de las y los estudiantes.

Los padres de familia del turno matutino realizaron una reunión informativa en las instalaciones de la escuela y después se trasladaron hacia la presidencia municipal, donde expusieron la problemática.

Los padres de familia señalaron que el Instituto de Infraestructura Física y Educativa (Inifech) autorizó la construcción de un laboratorio polifuncional; sin embargo, a unas horas de iniciados los trabajos, un grupo de personas se presentó en la escuela para impedirlos, amenazando con amarrar a los trabajadores si no se retiraban.

De inmediato, los trabajos se suspendieron, y los obreros se retiraron del lugar por temor a las amenazas de este grupo de personas, padres de familia del turno vespertino encabezados por la señora “Olga”, quien habría señalado tener influencias gubernamentales y señalando que solo ellos pueden autorizar estas acciones.

Ante el hecho, los padres de familia solicitaron la intervención del alcalde Límbano Domínguez, primeramente para resguardar mediante cuerpos policiales a la escuela y los obreros, para reiniciar a la brevedad los trabajos.

Asimismo, coadyuvará ante el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Chiapas (Inifech) para el pronto retorno de los trabajos.

De la misma manera, los padres solicitaron seguridad en las inmediaciones, pues denunciaron también actos de agresión contra el director y miembros del comité de padres de familia del turno matutino.