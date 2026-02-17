Exigen a la empresa Recall pagos pendientes

La mañana del pasado lunes, cuatro camiones pesados taparon vialidades de Tonalá para exigir a la empresa Recall, los pagos de acarreo de material que se les adeuda.

De acuerdo a las versiones de los trabajadores, expresaron que no les pagan desde el mes de diciembre y que la empresa no ha dado respuesta para llegar a un trato.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo llegaron a dialogar con los transportistas; los manifestantes respondieron que “es una forma de exigir que les paguen de forma pacífica”.

“Aquí vamos a permanecer hasta que haya un acuerdo y que nos digan cuándo van a pagarnos”, reiteraron.

Mientras tanto, en Tonalá, informaron que hay caos en la vialidad debido a las obras en construcción y la manifestación.