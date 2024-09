Exigen a la Normal del Estado entrega de títulos

Los egresados de la Maestría en Educación Primaria con Enfoque en Competencias en la Enseñanza de las Matemáticas y Español denunciaron por fraude a la Escuela Normal del Estado

Ángel Bautista Montes, representante del grupo de egresados, dijo que no han recibido su título desde el año 2017, al mismo tiempo que señalaron que esa situación les afecta desde años.

“Nosotros venimos con la emoción, con la ilusión de seguir un doctorado y no podemos trascender porque no tenemos el título de maestría, algunos maestros también están en promoción horizontal, vertical ante la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) y no pueden trascender tampoco porque no tienen el título de maestría”.

Explicó que la última generación que egresó fue en el 2021, por lo que es la última ocasión en que representantes de la Normal dieron a conocer una postura.

Problemática

Se les dio a conocer que hubo un cambio de administración entre los años 2022 y 2023, por lo que esta gestión recibió dinero de ellos, alrededor de 36 y 40 mil pesos, de un número de al menos 95 alumnos que cuentan con el certificado de estudios, por lo que la suma es de más de tres millones de pesos, de los cuales desconocen el paradero, además de que no saben si les entregarán o no los títulos.

A decir del grupo es necesario que se les indique si existe algún problema, para que ellos busquen que se resuelva ante la autoridad competente.

Incluso señalaron que ya han acudido con la jefa del departamento de servicios escolares de la Secretaría de Educación, Martha “N”, quien les indicó que ya ha girado documentos al director actual, sin que se le brinde una respuesta.