Exigen a Pemex reactivar servicios médicos

Trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos, bloquearon cerca de tres horas las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD), ubicada en Puerto Chiapas, en demanda de la reactivación de los servicios médicos.

Denunciaron negligencia por parte de la paraestatal que desde el mes de diciembre del año pasado suspendió el acceso a la atención médica general y a medicamentos que se otorgaban a través de una clínica subrogada, dándoles la opción que tanto ellos como sus familias podrían acudir al hospital en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Por ese motivo, indicaron que uno de sus compañeros perdió la vida la semana pasada, al no brindarle los servicios médicos especializados que requería.

“Petróleos Mexicanos reprime nuestra salud, con una amenaza contra pensionados y jubilados”, “Pemex, paga lo que debes. Sin servicio de salud no hay vida. Basta de abandono”, entre otras quejas que se leían en las mantas desplegadas en la entrada principal del complejo.

Demandaron que se les restituyan los servicios en Tapachula, ya que es un derecho que tienen por ley y que les brindaban a través de una clínica privada, pero desde diciembre del año pasado ya no los atienden y con ello, ponen en riesgo sus vidas.

Advirtieron que continuarán con las manifestaciones y de no encontrar una solución, podrían realizar el bloqueo permanente de la TAD a partir del próximo jueves.