Exigen a Pemex recolectar hidrocarburo derramado

Un derrame de hidrocarburos en zonas ganaderas de la Ranchería Morelos, primera sección de Reforma, Chiapas, detonó la inconformidad de la población.

Por lo anterior existe una amenaza latente de bloqueo a las instalaciones petroleras del municipio ante la falta de cumplimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) a ganaderos y agricultores por contaminación provocada por derrames de hidrocarburo que afectan mantos acuíferos, floran y fauna de la zona.

Pemex reparó la falla, pero se ha olvidado realizar la recuperación del hidrocarburo derramado, el cual está contaminando pastizales, y aguas de arroyos y jagüeyes que utiliza el ganado.

Los denunciantes advirtieron que de no recibir una respuesta favorable de Petróleos Mexicanos, convocarán a todos los afectados para bloquear en Boca de limón, la entrada de trabajadores petroleros a las instalaciones en el municipio de Reforma.

Hechos

Los ganaderos Román Asencio, Francisco López Vidal y Mauro Mendoza Georgana señalaron que la semana pasada reventó una tubería que al parecer transporta hidrocarburo de la batería Sitio Grande al complejo petroquímico Cactus, derramándose gran cantidad de combustible en sus propiedades.

Indicaron que se dio aviso a la paraestatal, por lo que una cuadrilla de trabajadores acudió al lugar para reparar la fuga, pero se olvidaron de enviar equipos para recuperar los fluidos contaminantes que se vertieron sobre la superficie.

Ante esta situación se vieron obligados a reubicar sus hatos ganaderos y adquirir pastura adicional para evitar que su ganado muera por consumir alimento y agua contaminadas, como ocurre con los peces de los arroyos afectados.