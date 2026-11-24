Las modificaciones a la Ley de Antilavado de Dinero obligan a una profesionalización muy fuerte de las empresas que realizan actividades vulnerables, catalogadas como Sujetos Obligados (SO). Derivado de la capacitación obligatoria, los sujetos requerirán un sistema de automatización y un sistema de auditoría para tener menos errores.

Carlos Alberto Pérez Macías, abogado y consultor especialista en prevención de lavado de dinero, comentó que las nuevas reglas elevan el estándar de conocer al cliente, medir riesgos y demostrar controles eficaces. La prevención comienza antes de aceptar una operación.

Margen de evaluación

La autoridad les pide ser un ente analítico, para poder conocer la vinculación que pueden tener con el lavado de dinero. Ya no basta con recabar documentación, se pide un margen de evaluación propia y de clientes. Es un salto importante que conlleva un cambio en la estructuración de los propios negocios.

Además de requerir los servicios de un contador, abogado o administrador, deben tener a alguien que conozca muy bien los temas de prevención de lavado de dinero. “En ocasiones, la carga fiscal del contador no le da para llevar las obligaciones de prevención de lavado de dinero, no le da la misma prioridad”.

Es responsabilidad de los mismos SO, ya sean personas físicas o morales, implementar todas las medidas necesarias, quizá por medio de un profesional híbrido, que conozca del tema. Esto sin duda va resultar en una mayor seguridad en los negocios. Todo a partir del 30 de noviembre que entran en vigor las nuevas reglas.