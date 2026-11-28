La Red Estatal Aborta Libre Chiapas presentó las cifras de acompañamiento a mujeres durante 2026 y anunció nuevas acciones para fortalecer el acceso a este derecho en la entidad.

En en el marco del segundo aniversario de la despenalización del aborto en el estado, la organización recordó que en noviembre de 2024 el Congreso local reformó el Código Penal para despenalizar la interrupción voluntaria de la gestación durante las primeras 12.6 semanas.

En conferencia colectiva, dieron a conocer que pese a este logro, muchas mujeres continúan enfrentando miedo, culpa, desinformación y obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro debido a la falta de garantías institucionales.

Que los servicios públicos continúan concentrados en algunos hospitales y que persisten barreras culturales, lingüísticas y administrativas, que afectan principalmente a mujeres indígenas y mestizas de comunidades rurales.

Aborta Libre Chiapas reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar para implementar servicios de aborto seguro, pero consideró necesario ampliar la capacitación del personal médico y garantizar la atención desde el primer nivel.

La Red planteó activar y difundir una línea telefónica institucional de orientación sobre los servicios de aborto seguro, así como implementar una campaña informativa en radios y canales de televisión locales, en al menos ocho de las doce lenguas originarias de Chiapas.