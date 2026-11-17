Con una marcha y manifestación en la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa en Tapachula, familiares, amigos y compañeros de un estudiante de enfermería identificado como Ghael, pidieron que se investigue su paradero y localización, ya que tiene seis días desaparecido.

Con pancartas solicitaron incluso la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para que se ordene intensificar su búsqueda.

El joven estudiante originario de Frontera Hidalgo, presuntamente fue “levantado” por sujetos armados no identificados el pasado 9 de noviembre, cuando salía de la escuela de Enfermería ubicada sobre el libramiento Sur Oriente y desde entonces no han sabido de su paradero.

Los manifestantes pidieron a las autoridades competentes que les informen sobre el avance de las pesquisas que se realizan, ya que hasta el momento no existe una versión oficial sobre los hechos.

Manifestación

La manifestación fue convocada por familiares del joven en Frontera Hidalgo y se movilizaron hacia Tapachula, hasta llegar a las oficinas de la Fiscalía de Distrito en el bulevar Akishino, para ser escuchadas.

“Como pueblo unido estamos aquí, exigiendo justicia y que Ghael aparezca pronto”, señaló una de las participantes, mientras que se coreaba “justicia, justicia, justicia”.

Entre las pancartas que portaban, insistieron en pedir “justicia para Ghael”, “la búsqueda no termina”, “menos palabras, más acción. Ghael necesita investigación”, “te buscamos por amor”.

Los manifestantes criticaron que no hayan avances de las investigaciones y que continuarán pronunciándose para que aparezca sano y salvo.