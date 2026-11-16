Exigen agilizar remodelación del parque Central

Comerciantes y empresarios de Ciudad Hidalgo en Suchiate hicieron un llamado al Gobierno de Chiapas para que intervenga ante presuntas irregularidades en la administración municipal, por el retraso de varios meses en la obra de remodelación del parque Central, mismo que se mantiene cerrado.

Señalaron que la obra, con un costo de 25 millones de pesos, se mantiene prácticamente abandonada por la constructora, la cual —aseguran— contaría con la protección del secretario municipal, Marco Polo Ozuna, quien habría sido intermediario para que se le otorgara.

Afectaciones

La inconformidad social se debe a que la obra se ha prolongado por mucho más tiempo y permanece inconclusa. Esto afecta al turismo y al comercio de Suchiate ya que en ese lugar se concentraban cientos de comerciantes y turistas del vecino país de Guatemala que venían a hacer sus compras a Ciudad Hidalgo.

En su momento, hace más de ocho meses, cuando se dio el banderazo de inicio, indicaron que la obra tardaría tres meses y buscaba rescatar y dignificar uno de los espacios más emblemáticos del municipio parte importante en la memoria colectiva de la población de los visitantes.

Comerciantes del centro, incluso los que se encuentran dentro del mismo parque Central, afirman que han bajado sus ventas e incluso algunos comercios han cerrado.

Indicaron que desde el inicio de la administración de Elmer Vázquez Gallardo, la obra pública habría sido cedida a familiares del secretario municipal, pero ante las denuncias, este personaje habría cambiado de estrategia y la cedió a otra persona también ligada a las constructoras familiares.

Ante las afectaciones, los comerciantes y empresarios piden al Gobierno del Estado que ponga los ojos en esta obra y que se aclare la relación del ingeniero Raúl Rivero con el secretario municipal, Marco Polo Ozuna.