Exigen ampliar carretera Tonalá-Paredón

Con el propósito de evitar accidentes en el tramo carretero Tonalá-Paredón, los comerciantes, estudiantes y taxistas pidieron a las instancias correspondientes que esta carretera sea ampliada, ya que reportan que al ser estrecha puede ocasionar algún accidente.

Por tal motivo, un grupo de informantes en voz de Hermenegildo Herrera Palacios pidieron a las autoridades correspondientes que es muy necesario que se le dé mayor amplitud, porque hay tramos en que las unidades van muy despacio para no chocar entre ellas mismas.

Necesidades

Sin embargo dijeron que el tramo carretero es de trece kilómetros aproximadamente, los cuales necesitan que se amplíe por cada lado de la carretera por lo menos un metro más, para que las unidades transiten con mayor seguridad y confianza.

Por todo ello, los informantes esperan que las instancias correspondientes tomen en cuenta la petición de la cual insisten que es urgente, porque ya se han registrado una gran cantidad de accidentes de motocicletas y automóviles por ese mismo motivo.