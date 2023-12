Exigen aplicar el ajuste salarial a empleados

Docentes y trabajadores de la educación realizaron una manifestación en la Torre Chiapas, donde exigieron que se aplique el ajuste salarial. A pesar de ser un decreto federal, Chiapas es el único estado donde las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no lo han aplicado.

María Antonieta Bertoni, una de las voceras, explicó que el incremento salarial a docentes y para el personal de apoyo y asistencia a la educación fue decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mes de mayo, siendo presentado como “Medida de Bienestar para el Fortalecimiento al Salario”.

“Hasta ahorita nos estamos manifestando, porque estábamos esperando a que se nos otorgue el incremento, así como se le ha otorgado a los trabajadores de la educación a nivel federal, no sabemos por qué razón el Gobierno del Estado y la SEP, a diferencia de otras entidades, no nos lo han otorgado”.

Resaltó que en diversas ocaciones han solicitado la aplicación de los ajustes, sin embargo no han tenido respuesta, por lo cual pidieron la intervención del gobernador para esclarecer los hechos.

Por su parte, Carmen Aguilar, trabajadora de la Escuela Superior de Trabajo Social, declaró que exigir la nivelación salarial es un derecho fundamentado al ser un mandato nacional; esto, en un contexto donde Chiapas es el único estado donde no se ha aplicado dicho incremento.

“Se le pagó al sistema federal, pero al sistema estatal no se le ha pagado; ya va a terminar el año y si no se aplica, no nos lo van a pagar. Somos más de 10 mil trabajadores afectados en todo el estado, desde niveles preescolar hasta nivel superior y compañeros de las oficinas del edificio de la Secretaría de Educación”, puntualizó.

La aplicación de este derecho se tradujo, por el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, como un empeño en mejorar las condiciones laborales de todo el gremio en el país.