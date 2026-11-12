Exigen armonización de la Ley de Aguas

Nueve municipios del estado, agrupados en la Red Defensora del Agua de Chiapas (Redach), solicitaron que en la armonización estatal de la Ley General de Agua se reconozcan sus sistemas comunitarios de gestión del vital líquido. “No queremos que solo se hable de nosotros, queremos participar en las decisiones que afectan a nuestras comunidades”, indicaron.

Postura

A través de un comunicado leído durante el encuentro de “Intercambio de saberes sobre la gestión comunitaria y escolar del agua”, la Redach reiteró que las comunidades han desarrollado experiencias y propuestas sobre el agua que deben ser escuchadas en la reforma de la ley.

“La gestión del agua es mucho más que construir tuberías, significa tomar acuerdos, administrar recursos, cuidar las fuentes, resolver problemas técnicos y asegurar que los sistemas sigan funcionando” señalaron.