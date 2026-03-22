Exigen artesanas de Aldama pago de gran deuda

Catorce artesanas tsotsiles del municipio de Aldama exigieron al también artesano y revendedor de piezas, Alberto López Gómez, que les pague los 572 mil 800 pesos que les adeuda en conjunto desde hace varios años.

En entrevista, señalaron que en diversas ocasiones el acusado se ha comprometido a saldar el monto, pero “nunca cumple”, por lo que decidieron hacer pública la denuncia. “Estamos cansadas de esperar que nos pague”, expresaron.

Marcelina, una de las afectadas, afirmó que López Gómez le debe 144 mil 500 pesos desde hace cinco o seis años. “Me paga una pieza para que me quede callada y luego me pide más artesanías, y así sigue aumentando la deuda. Somos 14 artesanas, pero sabemos que hay más mujeres a las que también les debe”, indicó.

Por su parte, Antonia dijo que se le adeudan 93 mil 500 pesos por trabajos entregados hace tres o cuatro años. “Le estoy pidiendo que me pague y que ponga una fecha. Ya lo ha prometido varias veces, pero no ha cumplido”, comentó.

Negativa

Añadió que, pese a enviarle mensajes y realizar llamadas, no obtiene respuesta. “Ve los mensajes y no contesta”, sostuvo.

Las artesanas detallaron que han entregado huipiles ceremoniales de alto valor —de hasta 10 mil pesos—, así como piezas más pequeñas de cuatro mil pesos, además de rebozos, vestidos, gabanes, blusas y otros productos.

Explicaron que confiaron en López Gómez debido a que también es tsotsil de Aldama y opera bajo la marca Kuxul Pok (prenda viva). Sin embargo, afirmaron que “les quedó mal” al no cubrir los pagos.

Recordaron que el artesano cobró notoriedad al participar en eventos nacionales e internacionales, como la Fashion Week en Estados Unidos. Asimismo, señalaron que en noviembre de 2022 les solicitó trabajos para un pedido especial dirigido a la NFL (National Football League), los cuales tampoco han sido liquidados.

“Nos pidió varias piezas con características específicas. Dijo que nos pagaría, pero han pasado tres años y cuatro meses sin recibir nada. Era un encargo urgente, por lo que incluso pedimos apoyo a familiares para cumplir”, relataron.

Indicaron que en esa ocasión entregaron rebozos, bufandas, gabanes y cojines. Añadieron que esta es la primera vez que hacen pública su exigencia, a pesar de que en diciembre pasado se acordó un calendario de pagos que tampoco se respetó.

“Dijo que a partir del 15 de diciembre nos pagaría y que cubriría a cuatro mujeres cada día 15, pero no cumplió”, señalaron.

Subrayaron que existe un documento firmado en el que López Gómez se comprometió a liquidar la deuda, incluso con fecha límite del 3 de marzo, sin que hasta ahora haya cumplido.

Precisaron que la deuda total asciende a 572 mil 800 pesos, con montos individuales que van desde 12 mil 500 hasta 144 mil 500 pesos.

Finalmente, señalaron que, de no resolverse el conflicto, acudirán a instancias legales. Indicaron que López Gómez es originario de Aldama, de la comunidad de Huxtón, aunque actualmente no reside en el lugar.