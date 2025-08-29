Exigen atender incendio de un transformador

Habitantes de la colonia Xamaipak se encuentran en riesgo y sin el servicio de energía eléctrica desde el miércoles, esto debido a un transformador que comenzó a incendiarse y que, a pesar de sus múltiples reportes, no es atendido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La situación acontece en la esquina de la 14 Poniente y Novena Sur, donde el transformador lleva más de un día ardiendo, liberando humo y un fuerte olor a hule quemado, lo que representa un peligro inminente para la población.

Testimonios

De acuerdo con testimonios de los vecinos, todo comenzó el miércoles, cuando una residente se percató de la falla y alertó a la comunidad.

Inmediatamente, varios vecinos realizaron reportes a la CFE, quienes les habrían asegurado que en una hora llegarían a verificar la situación; sin embargo, nadie acudió durante todo el día, la tarde e incluso la noche.

“Hoy amaneció ya ardiendo, quema el hule y cae al piso. Tuvimos que acordonar la banqueta con cinta amarilla para evitar que alguien se acerque y sufra un accidente”, expresaron.

Indicaron que este jueves, los reportes continuaron. La CFE les había informado que ya había avisado a la unidad más cercana, pero han pasado las horas sin que hasta el momento atiendan la situación.

Protección Civil también fue alertada, prometiendo acudir al lugar, pero tampoco llegaron.

Afectados

Son aproximadamente entre 15 y 20 viviendas las que se han visto afectadas por la falta de energía eléctrica, aumentando el temor de los residentes a que la situación empeore y provoque una tragedia mayor.

El transformador sigue intacto en su poste, pero su estado es crítico. Los vecinos mencionaron que el equipo no ha recibido mantenimiento preventivo y recordaron que hace aproximadamente quince días ya había presentado una falla tras el crecimiento de un árbol cercano, que en esa ocasión sí fue atendida.

“El llamado es que nos apoyen para que lo vengan a ver porque pues sí está peligroso”, insistieron.