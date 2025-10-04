Exigen atender pésimas condiciones en mercado

Pasillos del mercado Manuel Larráinzar, ubicado en el centro de la ciudad de Tonalá, están siendo afectados por la acumulación de agua de lluvia, situación que ha provocado inconformidad entre la clientela que llega a comprar todos los días a este centro de abastos.

Usuarios del mercado, en voz de Irma Martínez Vargas, indicaron que los pasillos que llevan a las instalaciones del mencionado centro de abastos se encuentran resbalosas debido al lodo que generan los encharcamientos, lo que pone en mayor riesgo de sufrir una caída a las personas vulnerables, como son las personas de la tercera edad y niños.

También señalaron que los mismos comerciantes ya han sufrido caídas y aunque por el momento no han generado consecuencias graves, urgen a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto y brindar una solución definitiva a esta problemática que ya lleva al menos un mes.

Afirmaron que aunque esta situación es generada por las condiciones climatológicas, el mercado no cuenta con un buen sistema de drenaje que evite la acumulación de agua, por lo que piden se atienda esta situación antes de que ocurra algún accidente que lamentar.