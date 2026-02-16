Exigen autorizar uso de pozos para riego

Productores agrícolas del municipio de Suchiate, en particular del ejido Pino Suárez, denunciaron que desde hace más de 15 años enfrentan trámites burocráticos y presuntas irregularidades por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que les ha impedido utilizar agua de pozos para el riego de sus cultivos durante la temporada de estiaje.

En entrevista, la comisariada ejidal María Gloria Malpica señaló que aunque en 2011 les fue otorgada una concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico, hasta la fecha no han recibido la liberación formal para su uso agrícola.

“Tenemos el pozo, pero solo de lujo, porque no podemos ocupar el agua para regar nuestras parcelas”, expresó.

Documentación

Indicó que cuentan con documentación firmada y sellada que avala la concesión; sin embargo, la falta de autorización afecta de forma directa a 49 ejidatarios y limita la producción en aproximadamente 101 hectáreas cultivables.

Los productores sospechan que el permiso de alumbramiento pudo haber sido cedido a un particular para su explotación, según se presume en contubernio con la Asociación de Usuarios del Sur de Chiapas, lo que —afirman— explicaría las trabas administrativas que han enfrentado.

“Es muy probable que este permiso haya sido cedido a un particular, porque tenemos la concesión desde hace 15 años y no nos la han liberado”, sostuvo la comisariada.

Conagua

Ante esta situación, hicieron un llamado a la Conagua a nivel federal para que intervenga y realice una investigación sobre las presuntas anomalías, al asegurar que han cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley.

Finalmente, advirtieron que el permiso de alumbramiento tiene una vigencia de 30 años y ya ha transcurrido la mitad del periodo sin que puedan hacer uso del agua, por lo que demandan justicia y transparencia en la gestión del recurso hídrico en la región.